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В «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» будет реализован 

ТАСС и ещё 1 59 минут назад
В «Газпроме» пообещали реализовать «Северный поток — 2»
Фото: ТАСС
Проект "Северный поток — 2" будет реализован, однако сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами. Ранее в СМИ сообщалось о завершении строительства в апреле 2021 года.

"Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет ", — сказал Садыгов.

Он добавил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для реализации проекта.
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Компании , Фамил Садыгов , Газпром
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