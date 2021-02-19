Проект "Северный поток — 2" будет реализован, однако сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами. Ранее в СМИ сообщалось о завершении строительства в апреле 2021 года.
"Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет ", — сказал Садыгов.
Он добавил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для реализации проекта.