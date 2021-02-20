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Билл Гейтс сказал, как победить коронавирус 

Прайм и ещё 1 32 минуты назад
Гейтс: для победы над пандемией понадобятся миллиарды
Фото: Reuters
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Лента.ру".
Гейтс призвал инвестировать миллиарды долларов в строительство предприятий по производству вакцин от вируса. По его словам, именно это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное больше никогда не повторится.
Предприниматель также заявил о необходимости сотрудничества между государствами и корпорациями. Так, миллиардер отметил, что в ближайшем будущем они должны сосредоточиться на обеспечении равного доступа к вакцинам по всему миру.
Ранее Гейтс заявил, что в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции может понадобиться третья доза вакцины. Он также допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда данные мутации коронавируса доберутся до США.
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Компании , Билл Гейтс , Microsoft , Lenta.ru
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