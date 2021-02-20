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Ozon запустил экспресс-доставку готовой еды 

Артём Кульша 2 часа назад
Ozon запустил экспресс-доставку готовой еды
Фото: ТАСС
Компания Ozon запустила сервис по экспресс-доставке готовой еды. Об этом сообщает ТАСС.

«Сервис Ozon Express начал доставлять готовую еду», — сказано в сообщении компании.

Первым партнером Ozon по новому ассортименту стала сеть магазинов «Азбука вкуса». В настоящее время в Ozon Express представлено около 100 наименований готовой еды производства «Азбуки вкуса». В Ozon пообещали расширить ассортимент в будущем.
Ozon Express — сервис экспресс-доставки продовольственных и непродовольственных товаров по Москве и некоторым городам Московской области. В настоящее время у него есть восемь дарксторов (помещений для хранения товаров и сборки заказов) в столице.
На днях, как сообщал «Рамблер», Институт Гайдара обнародовал «Мониторинг экономической ситуации в России» за февраль. В нем сказано, что в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у россиян изменилась модель потребления — доля расходов на продовольствие заметно увеличилась, а на услуги — снизилась почти до уровня 2016 года.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
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