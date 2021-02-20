Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.10
89.61
89.85
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Банки в январе выдали рекордное число автокредитов 

Лера Букина 1 час назад
Банки в январе выдали рекордное число автокредитов
Фото: РИА Новости
В январе 2021 года было выдано 51,5 тысячи автокредитов на сумму 46,4 млрд рублей. Данный показатель на 13% по числу кредитов и на 15,5% в денежном выражении больше прошлогоднего результата за тот же период, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных историй.
Данный показатель является необычным для января, чаще всего первый месяц года — низкий сезон на рынке автокредитования после активных продаж в декабре.
Рост выдач автокредитов в январе 2021 года может быть вызван реализацией отложенного спроса, который в связи с нехваткой предложения на рынке все еще не удовлетворен, полагает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Еще одна причина — опасения покупателей дальнейшего роста цен на машины.
Начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бессонов связывает увеличение продаж с возобновлением с 1 января государственных программ льготного автокредитования.
Специалисты не спешат давать оценку перспективам рынка в 2021 году из-за большого количества факторов неопределенности.
На динамику автокредитования в 2021 году будут влиять объемы продаж на авторынке, однако на фоне сокращения доходов населения даже в случае реализации пессимистичного прогноза по рынку сегмент автокредитов может показать незначительный прирост по сравнению с 2020 годом, полагает Лопатин.
В ВТБ в 2021 году ожидают увеличения рынка за счет пролонгации действующей госпрограммы, отсутствия локдауна и развития кредитования в сегменте автомобилей с пробегом, отмечают в пресс-службе банка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что большинство российских банков с 15 февраля прекратили выдавать льготные автокредиты по направлениям «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Комментарии 1
Компании , Личный счет , Алексей Бессонов , Банк ВТБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение