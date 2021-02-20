Банки в январе выдали рекордное число автокредитов 

В январе 2021 года было выдано 51,5 тысячи автокредитов на сумму 46,4 млрд рублей. Данный показатель на 13% по числу кредитов и на 15,5% в денежном выражении больше прошлогоднего результата за тот же период, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных историй.

Данный показатель является необычным для января, чаще всего первый месяц года — низкий сезон на рынке автокредитования после активных продаж в декабре.

Рост выдач автокредитов в январе 2021 года может быть вызван реализацией отложенного спроса, который в связи с нехваткой предложения на рынке все еще не удовлетворен, полагает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Еще одна причина — опасения покупателей дальнейшего роста цен на машины.

Начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бессонов связывает увеличение продаж с возобновлением с 1 января государственных программ льготного автокредитования.

Специалисты не спешат давать оценку перспективам рынка в 2021 году из-за большого количества факторов неопределенности.

На динамику автокредитования в 2021 году будут влиять объемы продаж на авторынке, однако на фоне сокращения доходов населения даже в случае реализации пессимистичного прогноза по рынку сегмент автокредитов может показать незначительный прирост по сравнению с 2020 годом, полагает Лопатин.

ВТБ в 2021 году ожидают увеличения рынка за счет пролонгации действующей госпрограммы, отсутствия локдауна и развития кредитования в сегменте автомобилей с пробегом, отмечают в пресс-службе банка.