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Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 1 час назад
Зеленский ввел санкции против «Спортмастера»
Фото: EPA/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер».
Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости».
В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
Зеленский собрал совещание для обсуждения возврата Крыма
Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
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Компании , Михаил Погребинский , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Оксана Марченко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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