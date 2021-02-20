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Гейтс нанес удар по Alibaba 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Гейтс нанес удар по Alibaba
Фото: РИА Новости
Основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании, говорится в сообщении, которое он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фонды Билла и Мелинды (жена миллиардера) Гейтс пересмотрел состав своего портфеля и распродал бумаги некоторых эмитентов. Помимо Alibaba, фонд продал все акции агрегатора такси Uber и половину бумаг Apple.
За пакет Alibaba фонд получил 128,5 миллиона долларов. Таким образом, за время владения бумагами китайской компании Bill & Melinda Gates Foundation заработал 21,1 миллиона долларов.
Также доли были снижены в интернет-гиганте Amazon, телекоммуникационной компании Liberty Latin America, инвесткомпании Berkshire Hathaway и строительно-логистическом холдинге China Metro-Rural Holdings.
В то же время, Bill & Melinda Gates Foundation на 40 процентов нарастил долю в американской медико-биологической компании Schrodinger.
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Компании , Билл Гейтс , Amazon , Microsoft , Alibaba , Apple
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