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Тиньков предостерег инвесторов от покупки акций Ozon и Tesla 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Тиньков предостерег от покупки акций Ozon и Tesla
Фото: ТАСС
Олег Тиньков во время сессии в Clubhouse, которую организовали "Тинькофф Инвестиции", предостерег инвесторов от покупки ценных бумаг компаний, которые стоят дорого, но "теряют деньги". Миллиардер также дал совет не следовать "хайпу" вокруг GameStop. Об этом сообщает РБК.
Тиньков порекомендовал покупать то, что торгуется более десяти прибылей. "Мне в голову не придет купить Ozon или Tesla: они теряют деньги. Я этого не понимаю", — отметил он. Речь идет о мультипликаторе P/E, который показывает отношение рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли.
Бизнесмен признался, что у него в портфеле "есть одна единственная акция — Тинькофф Банк" и что продавать ценные бумаги банка он в ближайшее время не собирается. "Я вообще не покупаю акции. И никогда не покупал, ни до, ни после. Мне этого вполне хватает, потому что я смотрю на фундаментальные вещи. Я понимаю, как можно покупать многие русские компании — наших производителей удобрений, "Норникель", еще кого-то. Я смотрю — это хорошо. Когда я смотрю десять прибылей — как торгуется Тинькофф, в 10-12 раз, я понимаю, как люди покупают. Все остальное — это какие-то спекуляции и так далее", — сказал Тиньков.
Он также дал совет инвесторам не приобретать "хайповые" ценные бумаги. По его словам, это особенно касается акций Tesla и GameStop. Он считает, что это хайп. И на его взгляд, там будет коррекция. "Успеете вы из этого выйти или нет — большой вопрос", — подчеркнул он.
Тиньков сказал, что участникам разговора лучше было бы обратить внимание на облигации с фиксированной доходностью и недооцененные российские акции. При этом миллиардер подчеркнул, что сам не является инвестором и владеет только акциями Тинькофф Банка. "Я здесь [на сессии] для трафика", — сказал он.
В прошлом году акции Tesla выросли на 700%, что сделало компанию самым дорогим автопроизводителем в мире. По итогам года Tesla была включена в индекс S&P 500, который включает крупнейшие компании США по капитализации. Акции GameStop были "разогнаны" пользователями форума Reddit: они организовали скоординированную атаку на хедж-фонды, которые пытались заработать на снижении цены акций GameStop и других компаний.
В результате рыночная стоимость игрового ритейлера увеличилась с 1,4 миллиарда долларов 11 января до 33,7 миллиарда долларов на пике 28 января, после чего рухнула: по данным на момент закрытия торгов 19 февраля, компания стоила 2,8 миллиарда долларов.
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Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Норникель
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