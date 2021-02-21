Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2".

Как утверждает автор статьи, Байден, "обмениваясь любезностями" с Меркель, "ставит под угрозу консенсус" между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Кроме того, пока непонятно, в чем может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает издание.

Это описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчеркивает автор материала. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг", говорится в статье.

Тем не менее, по мнению автора материала, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эры "грубостей Трампа", но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.

По данным газеты Handelsblatt, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина.