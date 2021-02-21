Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.91
$
74.20
89.75
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
62.67
–0.03 Золото
1782.03
+0.09 РТС
1472.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0065
08.02
1.2052
16.02
08.02

Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 25 минут назад
Байден оказался перед дилеммой из-за «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Действующая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином является "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос "Северного потока — 2".
Как утверждает автор статьи, Байден, "обмениваясь любезностями" с Меркель, "ставит под угрозу консенсус" между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Издание напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Кроме того, пока непонятно, в чем может состоять уступка президента США, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, отмечает издание.
США исключат немецкие компании из санкций против «Северного потока-2»
Это описывает дилемму, перед которой оказался Байден, подчеркивает автор материала. Газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг", говорится в статье.
Тем не менее, по мнению автора материала, Германия в любом случае должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эры "грубостей Трампа", но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.
По данным газеты Handelsblatt, США рассматривают в качестве компромиссного варианта возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Видео дня. Россияне готовы платить дополнительные налоги
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального Прокурор попросила изменить решение суда по делу Навального "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 1
Компании , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Ангела Меркель , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение