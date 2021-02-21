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Huawei сократит производство смартфонов в два раза — СМИ 

ИА Regnum и ещё 2 21 февраля 2021
Huawei сократит производство смартфонов в два раза
Фото: Reuters
Китайская компания Huawei на 60% снизила объёмы заказов на компоненты для смартфонов в 2021 году. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, размещённые Huawei заказы свидетельствую о планах по выпуску 70−80 млн смартфонов в 2021 году. В прошлом году китайский гигант выпустил 189 млн смартфонов. Таким образом, снижение производства за год составит более чем 60%.
Huawei столкнулась с проблемами при производстве смартфонов ещё в 2019 году, когда правительство США ограничило возможность сотрудничества китайской компании с американскими производителями. В 2020 году санкции в отношении Huawei были расширены, что сделало невозможным закупки некоторых ключевых чипов.
Для решения этой проблемы руководство Huawei продало активы суббренда Honor, который стал отдельной компанией. Ожидается, что это поможет сохранить объёмы производства смартфонов марки Honor.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Honor заключила соглашения о сотрудничества с основными поставщиками микросхем из США, включая Intel и Qualcomm.
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Комментарии
Компании , Intel , Qualcomm
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