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Перед Байденом возникла сложная дилемма из-за российского газопровода 

Майк Габриелян 2 часа назад
Германия и США пока не могут найти общий язык и вернуться к тесному сотрудничеству из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Ситуацию проанализировала газета Süddeutsche Zeitung.
Издание пишет, что два американских сенатора недавно отправили президенту Байдену письмо, призвав не отказываться от жесткой политики Трампа по вопросу "Северного потока — 2".

«Может это совпадение. Может нет. Незадолго до того, как президент США Джо Байден отправился в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, он получил письмо. Два сенатора написали «дорогому президенту Байдену», попросив его придерживаться политики, которая уже применялась во время правления его предшественника Дональда Трампа» — пишет издание.

Однако позиция Берлина непреклонна: газопровод будет достроен. Поэтому перед Байденом встала серьезная дилемма: идти на конфронтацию с Берлином или нет. На словах обе стороны заботятся об улучшении союзнических отношений, однако пример «Северного потока — 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить тумблер».
США исключат немецкие компании из санкций против «Северного потока-2»
Германия должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эпохи Трампа, но успех во многом будет зависеть от позиций двух сторон, считает газета.
Первые идеи исходят из парламента в Берлине. Большинство депутатов настаивает, что газопровод должен быть достроен. Но звучат и голоса малочисленных критиков. Так, один из депутатов предложил возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Есть и пошаговый план: США откладывают санкции. В свою очередь, трубопровод будет достроен, но не введен в эксплуатацию, «пока не будет согласована общая линия в направлении России».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Польше заявили о расколе Запада из-за «Северного потока-2».
Комментарии 3
Компании , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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