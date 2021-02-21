Германия и США пока не могут найти общий язык и вернуться к тесному сотрудничеству из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Ситуацию проанализировала газета Süddeutsche Zeitung.

Издание пишет, что два американских сенатора недавно отправили президенту Байдену письмо, призвав не отказываться от жесткой политики Трампа по вопросу "Северного потока — 2".

«Может это совпадение. Может нет. Незадолго до того, как президент США Джо Байден отправился в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, он получил письмо. Два сенатора написали «дорогому президенту Байдену», попросив его придерживаться политики, которая уже применялась во время правления его предшественника Дональда Трампа» — пишет издание.

Однако позиция Берлина непреклонна: газопровод будет достроен. Поэтому перед Байденом встала серьезная дилемма: идти на конфронтацию с Берлином или нет. На словах обе стороны заботятся об улучшении союзнических отношений, однако пример «Северного потока — 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить тумблер».

Германия должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после эпохи Трампа, но успех во многом будет зависеть от позиций двух сторон, считает газета.

Первые идеи исходят из парламента в Берлине. Большинство депутатов настаивает, что газопровод должен быть достроен. Но звучат и голоса малочисленных критиков. Так, один из депутатов предложил возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Есть и пошаговый план: США откладывают санкции. В свою очередь, трубопровод будет достроен, но не введен в эксплуатацию, «пока не будет согласована общая линия в направлении России».