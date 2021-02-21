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Зеленский ввел санкции против «Спортмастера» 

Майк Габриелян 1 час назад
Зеленский ввел санкции против «Спортмастера»
Фото: EPA/ТАСС
Зеленский лишил украинцев спорттоваров, запретив сети магазинов «Спортмастер» работать в республике. Это один из крупнейших ритейлеров на постсоветской территории, продающий спортивные товары известных производителей — «Адидас», «Найк, „Пума“ и т.д.
Частная компания Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
"Спортмастеру" запретили ввозить продукцию, даже если к поставкам привлечены представители любых иностранных государств.
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Кроме того компании запрещено проводить торговые операции, а также выводить капитал за пределы страны.
На уходящей неделе СНБО Украины также ввела санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, включая владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что в России оценили новые санкции Украины.
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