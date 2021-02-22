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Банки используют данные о геолокации 

Майк Габриелян 4 часа назад
Банки используют данные о геолокации
Фото: РИА Новости
Российские банки владеют большим количеством сведений о клиентах, включая данные о местонахождении и передвижениях. Эти данные используются для оценки платежеспособности клиента и блокировки сомнительных операций. Об этом рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, передает РИА Новости.
Он отметил, в частности, что банки фиксируют примерное местоположение клиента по IP-адресу.

«Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения, — сказал Достов.

По IP банк не может определять точно, на какой улице и в каком доме вы живете, поскольку доступа к базе данных провайдера у него нет. Но если платежи сделаны на разных континентах в течение одного дня, они, безусловно, рассматриваются как высокорисковые.
Вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства — она более точная. Гаджет может делиться информацией с разработчиками приложений или операционной системы.
Еще один вариант — получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов.

«Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому ее обработка сопряжена с регуляторными рисками. Такие сведения полезны не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности», — добавил эксперт

Он отметил, что банк с помощью таких данных может оценить, насколько часто человек бывает за рубежом, ходит ли в дорогие магазины, ходит ли регулярно на работу и живет ли по месту прописки.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как телефон может выдать местоположение владельца даже без геолокации.
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Комментарии
Компании , Виктор Достов , РИА Новости
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