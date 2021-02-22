Состояние Потанина уменьшилось на 1,2 млрд долларов 

Состояние российского миллиардера Владимира Потанина снижалось сегодня в ходе торгов на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time, обновляющийся в режиме реального времени.

Отмечается, что капитал миллиардера уменьшился к 14:15 мск до 30,2 млрд долларов. Это 47-е место в мире и первое в России.

Падение принадлежащих Потанину акций "Норникеля" произошло после ЧП на обогатительной фабрике в Норильске.

Котировки компании на Московской бирже снижаются второй день подряд. Сегодня ценные бумаги падали до 25 812 рублей (-4,71%).

В ночь на 20 февраля произошло обрушение здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Из-за ЧП три человека погибли, пятеро получили ранения. После трагедии Потанин заявил, что «Норникель» ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах.