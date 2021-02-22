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Состояние Потанина уменьшилось на 1,2 млрд долларов 

Майк Габриелян 3 часа назад
Состояние российского миллиардера Владимира Потанина снижалось сегодня в ходе торгов на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг Forbes Real-Time, обновляющийся в режиме реального времени.
Отмечается, что капитал миллиардера уменьшился к 14:15 мск до 30,2 млрд долларов. Это 47-е место в мире и первое в России.
Падение принадлежащих Потанину акций "Норникеля" произошло после ЧП на обогатительной фабрике в Норильске.
Потанин установил рекорд для российских миллиардеров
Котировки компании на Московской бирже снижаются второй день подряд. Сегодня ценные бумаги падали до 25 812 рублей (-4,71%).
В ночь на 20 февраля произошло обрушение здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Из-за ЧП три человека погибли, пятеро получили ранения. После трагедии Потанин заявил, что «Норникель» ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Потанин получил премию за заслуги перед искусством.
Комментарии 53
Компании , Видео , Владимир Потанин , Московская биржа , Норникель , Forbes , ИТАР-ТАСС
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