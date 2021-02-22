Госдуме и Совфеде оценили обращение глав МИД Польши и Украины к президенту США с просьбой помешать завершению газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Ранее польский и украинский министры обратились к президенту США, попросив «использовать все средства», чтобы закрыть проект «Северный поток — 2». По их мнению, Россия использует мощное оружие — зависимость соседей от энергоснабжения.

«Польша и Украина больше всех критиковали проект «Северный поток — 2», выражали уверенность, что он не будет закончен… К сожалению, Украина не показала себя надёжной страной-транзитёром, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия», — сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, лидеры Западной Европы чётко разделяют политику и бизнес, а поляки и украинцы этому не научились.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Киев и Варшава постоянно выступают против российско-европейского сотрудничества и страдают «крайней формой русоненавистничества». Однако они играют второстепенную роль в решениях, принимаемых Европой. Решающее слово за Германией и другими влиятельными странами.