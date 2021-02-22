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Трубоукладчик «Северного потока 2» внесен список санкций США 

Прайм и ещё 13 1 час назад
США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока 2»
Фото: Reuters
США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, говорится в сообщении минфина США.
Судно, связанное со строительством трубопровода "Северный поток-2", было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".
В России ответили на призыв остановить "Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Компании , ЕС , Казначейство США
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