США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока 2»

США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное с достройкой "Северного потока 2", и его владельца "КВТ-РУС" в еще в один список санкций, говорится в сообщении минфина США

Судно, связанное со строительством трубопровода "Северный поток-2", было внесено 19 января в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Теперь оно будет под санкциями и по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".