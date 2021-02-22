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Рыночная стоимость Petrobras упала на 20% на фоне грядущей отставки руководства 

ТАСС 3 часа назад
Рыночная стоимость Petrobras упала на 20%
Фото: Reuters
Акции бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras рухнули на 20% на открытии торгов в понедельник на фоне пятничного заявления правительства страны о предстоящей смене главы компании. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей в Латинской Америке сан-паульской фондовой биржи B3.
К середине торгового дня по местному времени (19:00 мск) как обыкновенные, так и привилегированные акции госпредприятия обвалились на 20,8%. Как подсчитали аналитики портала Investing, за текущую сессию компания потеряла порядка 65 млрд реалов (около $12 млрд) своей стоимости. Совокупное обесценивание бумаг Petrobras с учетом отката послеторгового периода пятницы оценивается примерно в 100 млрд реалов (свыше $18 млрд).
Падение акций Petrobras потянуло вслед за собой котировки крупнейшего государственного банка страны Banco do Brasil, стоимость бумаг которого упала на 10%. Основной биржевой индекс Ibovespa откатился на 5,25%. В целом торги по большинству позиций B3 проходят в красной зоне.
В пятницу вечером после окончания основной торговой сессии в Бразилии президент республики Жаир Болсонару объявил о планах правительства сменить руководителя компании экономиста Роберту Кастеллу Бранку, поставив во главе Petrobras отставного генерала и бывшего министра обороны Жоакима Силву и Луну. Недовольство Болсонару вызывала ценовая политика госкомпании, которая с начала года уже четырежды проиндексировала отпускные цены на топливо. Совокупный рост цен на эту продукцию составил с 1 января порядка 30%, что вызвало резкую реакцию водителей-дальнобойщиков, угрожавших правительству забастовками.
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