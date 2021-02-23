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Стартап выходцев из России собрал $2 млн инвестиций. В него вложились сооснователи Tinder и PayPal 

Секрет Фирмы 2 часа назад
В стартап россиян инвестировали сооснователи Tinder и PayPal
Фото: Facebook Алексея Быстрова
Стартап Voices россиян Алексея Быстрова и Александра Панько привлёк $2 млн в первом раунде инвестиций. Вложили свои средства в главный продукт компании — приложение для стриминга — сооснователи PayPal, Tinder, а также основатели Signal и Shutterstock.
О собранных средствах рассказал один из сооснователей Voices Алексей Быстров на своей странице в Facebook. Он уточнил, что в число инвесторов вошли сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, основатель Shutterstock Джон Орингер, сооснователь Tinder Джастин Матин, предприниматели Давид и Даниил Либерманы, венчурный инвестор Кори Леви, тиктокеры Sway House, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Андрей Янчуревич, Сергей Гончар и многие другие.
По словам Быстрова, основатели стартапа направят привлечённые инвестиции в развитие компании, уточнил vc.ru. Своими потенциальными конкурентами предприниматели считают социальные сети Clubhouse, Only Fans и TikTok.
Сейчас команда ищет инженеров и разработчиков, уточнил Панько.
Быстров и Панько основали Voices летом 2020 года. Сейчас приложение находится в бета-версии, его запуск запланирован на весну 2021 года. Пользователи Voices смогут проводить трансляции в прямом эфире и монетизировать их за счёт подписки и донатов от других участников. Для регистрации понадобится приглашение действующего пользователя, как и в Clubhouse.

«Миссия компании — сделать путь создателей контента ошеломительно массовым явлением и поспособствовать росту среднего класса творческой экономики», — отмечает Быстров.

Своё приложение он называет «Substack для видео». В конце января 2021 года ещё один стартап с основателями из России — веб-платформа для контроля строительства с использованием дронов TraceAir — привлёк крупные инвестиции. Компания собрала $3,5 млн на развитие сервиса.
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Комментарии
Компании , Алексей Быстров , Питер Тиль , Александр Панько , Сергей Гончар , PayPal
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