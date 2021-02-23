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Конкурент Tesla захотел выйти на биржу без IPO 

Секрет Фирмы и ещё 1 2 часа назад
Конкурент Tesla захотел выйти на биржу без IPO
Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0
Производитель премиальных электрокаров из США Lucid, основателем которого является бывший инженер Tesla Питер Роулинсон, решил выйти на биржу без IPO. Для этого он объединится с другой фирмой, специально созданной для подобных сделок.
Lucid рассматривает для слияния компанию Churchill Capital IV Corp. (CCIV), сообщило агентство Reuters. Её организовали для выхода на биржу и последующего объединения (special purpose acquisition company, SPAC). CCIV вложит в компанию $2,1 млрд, ещё $2,5 млрд составит частный капитал за счёт покупки бумаг инвесторами дешевле их рыночной стоимости (private investment in public equity, PIPE).
В сделке поучаствуют Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонды под управлением BlackRock и другие инвесторы. Первый уже вкладывал деньги в Lucid — в 2018 году фонд инвестировал в компанию свыше $1 млрд
Сделку планируют закрыть во II квартале 2021 года. Стоимость объединённой компании в результате достигнет $24 млрд, а её собственный капитал составит $11,8 млрд Объем PIPE-инвестиций установит рекорд для сделок со SPAC-компаниями, подчеркнул Bloomberg. После первых сообщений о возможном слиянии в середине января 2021 года акции CCIV выросли на 472%. При этом после подтверждения сделки бумаги подешевели на 46%.
Основатель Lucid Питер Роулинсон — бывший инженер Tesla, который возглавлял работу над электрокаром Model S. Пока стартап не продал ни одной машины — начало производства на заводе в Аризоне и первые поставки в Северной Америке запланированы на вторую половину 2021 года. Первым выпустят премиальный седан Lucid Air со стартовой ценой в $77 400.
В 2022 году Lucid планирует выпустить 20 000 автомобилей, к 2026 году их число должно достигнуть 251 000. В модельном ряде должны появиться и другие машины, в частности внедорожник с электроприводом. Согласно презентации для инвесторов, руководство Lucid ожидает роста выручки до $5,5 млрд в 2023 году и $9,9 млрд в 2024 году. Через три года компания рассчитывает получить прибыль в размере $592 млн
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Компании , Bloomberg , Reuters
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