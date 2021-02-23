Конкурент Tesla захотел выйти на биржу без IPO 

Производитель премиальных электрокаров из США Lucid, основателем которого является бывший инженер Tesla Питер Роулинсон, решил выйти на биржу без IPO. Для этого он объединится с другой фирмой, специально созданной для подобных сделок.

Lucid рассматривает для слияния компанию Churchill Capital IV Corp. (CCIV), сообщило агентство Reuters. Её организовали для выхода на биржу и последующего объединения (special purpose acquisition company, SPAC). CCIV вложит в компанию $2,1 млрд, ещё $2,5 млрд составит частный капитал за счёт покупки бумаг инвесторами дешевле их рыночной стоимости (private investment in public equity, PIPE).

В сделке поучаствуют Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонды под управлением BlackRock и другие инвесторы. Первый уже вкладывал деньги в Lucid — в 2018 году фонд инвестировал в компанию свыше $1 млрд

Сделку планируют закрыть во II квартале 2021 года. Стоимость объединённой компании в результате достигнет $24 млрд, а её собственный капитал составит $11,8 млрд Объем PIPE-инвестиций установит рекорд для сделок со SPAC-компаниями, подчеркнул Bloomberg. После первых сообщений о возможном слиянии в середине января 2021 года акции CCIV выросли на 472%. При этом после подтверждения сделки бумаги подешевели на 46%.

Основатель Lucid Питер Роулинсон — бывший инженер Tesla, который возглавлял работу над электрокаром Model S. Пока стартап не продал ни одной машины — начало производства на заводе в Аризоне и первые поставки в Северной Америке запланированы на вторую половину 2021 года. Первым выпустят премиальный седан Lucid Air со стартовой ценой в $77 400.

At Lucid we #DreamAhead. Today, in the spirit of unity, we dream together. We’re thrilled the US is rejoining the Paris Climate Accord. Here’s to new beginnings. #LucidAir pic.twitter.com/YyBYCjvXms— Lucid Motors (@LucidMotors) January 20, 2021

В 2022 году Lucid планирует выпустить 20 000 автомобилей, к 2026 году их число должно достигнуть 251 000. В модельном ряде должны появиться и другие машины, в частности внедорожник с электроприводом. Согласно презентации для инвесторов, руководство Lucid ожидает роста выручки до $5,5 млрд в 2023 году и $9,9 млрд в 2024 году. Через три года компания рассчитывает получить прибыль в размере $592 млн