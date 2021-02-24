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«Известия»: в Минэнерго опасаются роста тарифов на тепло из-за утильсбора на спецтехнику 

ТАСС и ещё 4 34 минуты назад
Минэнерго России предупреждает о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию из-за увеличения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра энергитики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

"Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что о© Кирилл Кухмарь/ТАССительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию", — приводит издание текст письма.

В документе указывается, что утильсбор, в частности, планируется повысить на технику для ведения горных работ, что приведет к "увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности". В письме Яновский также отмечает, что повышение утильсбора не будет стимулировать отказ от импортной техники, так как российские аналоги не обладают нужными характеристиками. Минэнерго в письме указывает, что повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора необходимо осуществлять поэтапно, а по некоторым видам техники оставить показатели прежними.
В конце января Минпромторг РФ опубликовал предложения по индексации утилизационного сбора на спецтехнику. Согласно документу, на грейдеры, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и колесные тракторы утильсбор вырастет более чем в 2 раза, на катки и гусеничные краны — более чем в 3 раза.
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Комментарии 6
Компании , Видео , Анатолий Яновский , Минпромторг , Минэкономразвития , Минэнерго , газета "Известия"
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