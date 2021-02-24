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СМИ: акционеры Apple переизбрали совет директоров 

Прайм 26 минут назад
Акционеры Apple переизбрали совет директоров
Фото: Reuters
Акционеры Apple на ежегодном собрании проголосовали за переизбрание членов совета директоров, включая главу компании Тима Кука, сообщает телеканал CNBC.

"Во вторник акционеры Apple проголосовали за переизбрание совета директоров компании и одобрение оплаты труда руководителей в 2020 году, включая генерального директора компании Тима Кука", — говорится в сообщении канала.

В совет директоров Apple, помима Тима Кука, входят бывший финансовый директор и президент Boeing Джеймс Белл (James Bell), бывший вице-президент США Альберт Гор-младший, президент и генеральный директор Grameen America Андреа Юнг (Andrea Jung), президент и генеральный директор College Futures Foundation Моника Лозано (Monica Lozano), бывший председатель совета директоров и глава Northrop Grumman Рональд Шугар (Ronald Sugar), соосновательница и директор BlackRock Сьюзан Вагнер (Susan Wagner). Председателем совета директоров Apple является бывший генеральный директор Genentech Артур Левинсон (Arthur Levinson).
Отмечается, что акционеры Apple также проголосовали против предложения о снижении зарплаты руководящего состава по сравнению со средней зарплатой сотрудников, против которого выступала компания. Голосование носило рекомендательный характер.
Глава Apple Тим Кук также сообщил о том, что компания планирует повысить дивиденды. По его словам, за последние четыре квартала дивиденды составили более 14 миллиардов долларов. За последние два квартала компания выплатила дивиденды в размере 20,5 цента за акцию.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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Комментарии
Компании , Андреа Юнг , Тим Кук , Джеймс Белл , Boeing , Apple
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