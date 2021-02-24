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Немецкая компания Wintershall Dea отказалась делать дальнейшие инвестиции в проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС.

В отчете компании указывается, что в общей сложности она вложила в строительство 730 миллионов евро.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», — отмечается в документе.

Wintershall Dea прогнозирует, что ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации «Северного потока — 2», приведя в пример трубоукладчик «Фортуну».

«Рамблер» писал, что «Северный поток — 2» — российский газопровод, который проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Резко против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте. При этом союзник американцев по НАТО Германия настаивает на завершении строительства и вводе трубопровода в эксплуатацию.