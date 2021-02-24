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Миллера переизбрали главой «Газпрома» еще на пять лет 

Прайм и ещё 14 1 час назад
Миллера переизбрали главой «Газпрома» еще на пять лет
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера председателем правления компании на новый пятилетний срок, начиная с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО "Газпром" и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", — сообщается в релизе.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года, и 31 мая 2021 года истекал его предыдущий пятилетий срок на этом посту.
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Компании , Алексей Миллер , Газпром
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