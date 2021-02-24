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Основательница Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Гендиректор Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян
Фото: ТАСС
Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 миллиарда долларов. Таким образом, она занимает четырнадцатое место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает Блумберг.
С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205 место.
Оборот крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 миллиарда рублей (5,9 миллиарда долларов).
Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2019 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Украины, Польши, Словакии, Израиля и Германии.
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Компании , Татьяна Бакальчук , Bloomberg
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