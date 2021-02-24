Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании 

Российский маркетплейс Wildberries открыл доступ к заказам для французов, итальянцев и испанцев, сообщает ТАСС. В настоящее время услугами ритейлера могут воспользоваться в 13 странах.

Представители компании отметили, что они запустили отдельные интернет-магазины в доменных зонах Франции, Италии и Испании. Маркетплейсом также можно воспользоваться с помощью мобильных приложений. Сервис переведен на национальные языки, доставка товара будет осуществляться при содействии «логистических партнёров».

«Около 2 500 пунктов выдачи будут выдавать заказы во Франции и 1 900 — в Испании. В Италии пока доступна только курьерская доставка», — говорится в сообщении от пресс-службы Wildberries.

В настоящее время маркетплейс активно работает в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

На днях Forbes поставил Wildberries на второе место в списке самых дорогих компаний, действующих в российском сегменте интернета. Во главе перечня расположился «Яндекс» с показателем капитализации в почти 23 млрд долларов. Wildberries по итогам 2020 года был оценён в 14,52 млрд долларов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по результатам прошлого года. Сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, что в три раза больше, чем годом ранее.