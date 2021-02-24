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Миллера переизбрали на должность председателя правления ПАО «Газпром» 

Вероника Полынина 26 минут назад
Миллера переизбрали на должность председателя правления ПАО «Газпром»
Фото: РИА Новости
Алексей Миллер переизбран на должность председателя правления ПАО «Газпром» сроком на пять лет.
Как сообщает ТАСС, совет директоров «Газпрома» проголосовал за переизбрание Миллера единогласно.
Алексей Миллер занимает свой пост с 2001 года. Очередная пятилетка на посту председателя правления заканчивается 31 мая 2021 года, после чего полномочия Миллера будут продлены.
Слухи о возможном уходе Алексея Миллера с поста руководителя «Газпрома» возникают регулярно, особенно они активизируются в период истечения срока его очередного контракта. В 2020 году слухи активизировались на фоне кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний в ноябре—декабре.
В 2010 году, опровергая слухи о возможном уходе со своей должности, Миллер заявил, что вносит посильный вклад в работу «Газпрома», который «высоко несет флаг "компании номер один в России" и одного из лидеров мирового энергетического рынка».
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Комментарии
Компании , Алексей Миллер , Газпром
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