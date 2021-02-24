Миллера переизбрали на должность председателя правления ПАО «Газпром» 

Как сообщает ТАСС , совет директоров «Газпрома» проголосовал за переизбрание Миллера единогласно.

Алексей Миллер занимает свой пост с 2001 года. Очередная пятилетка на посту председателя правления заканчивается 31 мая 2021 года, после чего полномочия Миллера будут продлены.

Слухи о возможном уходе Алексея Миллера с поста руководителя «Газпрома» возникают регулярно, особенно они активизируются в период истечения срока его очередного контракта. В 2020 году слухи активизировались на фоне кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний в ноябре—декабре.

В 2010 году, опровергая слухи о возможном уходе со своей должности, Миллер заявил, что вносит посильный вклад в работу «Газпрома», который «высоко несет флаг "компании номер один в России" и одного из лидеров мирового энергетического рынка».