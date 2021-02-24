ФАС предупредила «Яндекс» из-за дискриминации сторонних сервисов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании «Яндекс» и потребовала немедленно прекратить дискриминацию сторонних сервисов в поисковой выдаче. Об этом сообщает «Интерфакс».
ФАС утверждает, что «Яндекс» продвигает собственные сервисы в поисковой выдаче с помощью инструмента «колдунщик», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и прочее без перехода на отдельную страницу. На исполнение требования у «Яндекса» есть месяц.
В компании заверили, что сервисы «Яндекса» не имеют приоритетов в выдаче, а демонстрация результатов основана на «прозрачной метрике полезности» для пользователей. Представитель компании также сообщил, что пользователи поисковика могут видеть ответы, сформированные через инструменты, которые не связаны с сервисами «Яндекса».
В пресс-службе добавили, что исполнение всех требований ФАС ухудшит качество поиска для пользователей и, следовательно, положение «Яндекса» на рынке.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году стало известно, что онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon пожаловались Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на специальный виджет «Яндекса» в поисковой выдаче, «колдунщик», который уводит пользователя на сервисы компании. В 2019 года на «колдунщика» пожаловался сервис «Кассир.ру».