ФАС предупредила «Яндекс» из-за дискриминации сторонних сервисов 

ФАС утверждает, что «Яндекс» продвигает собственные сервисы в поисковой выдаче с помощью инструмента «колдунщик», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и прочее без перехода на отдельную страницу. На исполнение требования у «Яндекса» есть месяц.

В компании заверили, что сервисы «Яндекса» не имеют приоритетов в выдаче, а демонстрация результатов основана на «прозрачной метрике полезности» для пользователей. Представитель компании также сообщил, что пользователи поисковика могут видеть ответы, сформированные через инструменты, которые не связаны с сервисами «Яндекса».

В пресс-службе добавили, что исполнение всех требований ФАС ухудшит качество поиска для пользователей и, следовательно, положение «Яндекса» на рынке.