Глава компании Wintershall понадеялся на завершение строительства СП-2 

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен выразил надежду на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС

Мерен заявил, что инфраструктура трубопровода «очень необходима» из-за снижения объема добычи газа в Европе.

«Что касается завершения строительства инфраструктуры, обеспечивающей надежные и конкурентные поставки газа в Европу, то я надеюсь, я даже убежден, что инфраструктура будет не только введена в строй, а она очень необходима. Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок», — сказал Мерен на пресс-конференции.

Он также напомнил, что газ нужен как для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, так и в рамках устойчивого развития Европы.

Мерен отказался давать прогнозы о новых санкциях против «Северного потока — 2», отметив, что этот вопрос находится в политической и дипломатической плоскостях.

Как сообщал «Рамблер», Wintershall Dea наряду с другими европейскими компаниями предоставила оператору «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG, финансирование для строительства газопровода в размере 730 млн евро. Инвестиции были сделаны до того, как в США был пересмотрен закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие вложения в проект, согласно отчету компании за 2020 год, не планируется.