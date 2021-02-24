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В рейтинге самых богатых предпринимателей России сменился лидер 

News.ru и ещё 3 43 минуты назад
Мордашов стал самым богатым предпринимателем России
Фото: News.ru
Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, которые обновляются в режиме реального времени.
По данным на 20:51 по московскому времени, состояние бизнесмена и его семьи оценивается в $29,2 млрд
Стальная хватка. Как Алексей Мордашов овладел «Северсталью»
Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, который занимал первую строчку в рейтинге. Капитал последнего снижался на 3,82% — до $28,8 млрд Состояние российского миллиардера уменьшается вслед за падением акций «Норникеля». Котировки компании снижаются на новостях о частичной приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, передаёт ТАСС.
Ранее стало известно, что американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года. По данным агентства Bloomberg, за день состояние Маска увеличилось на $9,2 млрд и теперь оценивается в $200 млрд Состояние Безоса агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд за день). На третьем месте в рейтинге богачей — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $136 млрд, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).
Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla на 5,38%. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд Но уже к середине февраля Безос вернул себе первенство, однако, спустя два дня, вновь потерял его, писал NEWS.ru.
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Комментарии 7
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Алексей Мордашов , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Владимир Потанин , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Норникель , Forbes , ИТАР-ТАСС
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