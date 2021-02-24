Мордашов стал самым богатым предпринимателем России

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time, которые обновляются в режиме реального времени.

По данным на 20:51 по московскому времени, состояние бизнесмена и его семьи оценивается в $29,2 млрд

Мордашов обогнал совладельца «Норникеля» Владимира Потанина , который занимал первую строчку в рейтинге. Капитал последнего снижался на 3,82% — до $28,8 млрд Состояние российского миллиардера уменьшается вслед за падением акций «Норникеля». Котировки компании снижаются на новостях о частичной приостановке деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, передаёт ТАСС.

Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla на 5,38%. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд Но уже к середине февраля Безос вернул себе первенство, однако, спустя два дня, вновь потерял его, писал NEWS.ru.