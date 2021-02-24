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FT: глава McKinsey покинет свой пост 

ТАСС 59 минут назад
FT: глава McKinsey покинет свой пост
Фото: Reuters
Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер покинет свой пост по решению ее руководства. Об этом в среду сообщила на своем сайте газета Financial Times (FT).
По данным знакомых с ситуацией источников издания, Снидер не вышел в финальный тур голосования, по итогам которого определяется обладатель должности глобального управляющего партнера McKinsey. Ожидается, что новый глава компании будет выбран в ближайшие недели. Снидер занял свой пост в июле 2018 года. У 650 старших партнеров McKinsey была возможность переизбрать его на очередной трехлетний срок. Каждый из предшественников Снидера возглавлял компанию не менее двух сроков.
Как отмечает FT, смещение Снидера может быть связано с несколькими скандалами, в которых оказалась замешана McKinsey, а также недовольством, возникшим у части партнеров из-за его попыток ужесточить правила, которыми компания руководствуется, принимая решения о возможности сотрудничества с потенциальными клиентами.
В начале февраля McKinsey согласилась выплатить $574 млн по иску, поданному против компании властям почти всех штатов США. Компанию обвиняли в том, что она способствовала углублению так называемого опиоидного кризиса в США. С 2004 по 2019 год McKinsey консультировала американскую фармацевтическую компанию Purdue Pharma, помогая ей агрессивно наращивать продажи обезболивающего средства, которые вызывает сильную зависимость. Компания выразила сожаление по поводу произошедшего, однако не признала своей вины.
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Компании , Financial Times
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