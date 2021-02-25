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Эксперты спрогнозировали банкам значительную потерю прибыли 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Банкам спрогнозировали значительную потерю прибыли
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press
Банки могут потерять до 20–30% прибыли из-за отложенного негативного влияния кризиса и пандемии. Доход значительно сократится из-за уменьшения процентной маржи на фоне низкой ключевой ставки.
Размер резервов по реструктуризованным кредитам придётся увеличивать на 500 млрд рублей, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. В прошлом году банки потеряли 1,6 трлн рублей, в этом году падение будет ещё больше, пишут «Известия».
Прибыль банков в этом году составит 900 млрд рублей, что на 44% меньше, чем в прошлом году, уверена старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева. На банковскую маржу будет давить усиление конкуренции на фоне низких процентных ставок. Организациям также придётся доформировать резервы, но сделать это можно будет постепенно.
Сами банки ожидают значительного увеличения прибыли по итогам текущего года. Некоторые планируют получить результат, не уступающий прошлым годам. Но эксперты уверены, что негативное влияние пандемии будет сказываться на банках ещё два-три года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что годовая инфляция в России будет превышать целевой уровень в 4% в I–III кварталах 2021 года. Такой прогноз высказал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике.
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Комментарии
Компании , Надежда Караваева , Центральный банк России , газета "Известия"
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