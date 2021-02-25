Китайский конкурент Uber замахнулся на рынок Европы 

Сервис для заказа такси и каршеринга китайской компании DiDi Chuxing (работает под брендом DiDi) замахнулся на рынок Европы, где собирается конкурировать с Uber. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, компания в первой половине 2021 года может зайти на рынки Великобритании, Германии и Франции. По словам другого собеседника агентства, компания уже сформировала команду, ориентированную на европейский рынок, и начала нанимать сотрудников на местном уровне.

Didi ищет новые рынки, поскольку динамика роста компании в Китае, где она занимает лидирующее положение после вытеснения Uber в 2016 году, начинает замедляться, отмечает Bloomberg. После новостей о планах DiDi зайти в Западную Европу акции Uber начали падать.