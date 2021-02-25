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Китайский конкурент Uber замахнулся на рынок Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Китайский конкурент Uber замахнулся на рынок Европы
Фото: Qilai Shen / Getty Images
Сервис для заказа такси и каршеринга китайской компании DiDi Chuxing (работает под брендом DiDi) замахнулся на рынок Европы, где собирается конкурировать с Uber. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, компания в первой половине 2021 года может зайти на рынки Великобритании, Германии и Франции. По словам другого собеседника агентства, компания уже сформировала команду, ориентированную на европейский рынок, и начала нанимать сотрудников на местном уровне.
Didi ищет новые рынки, поскольку динамика роста компании в Китае, где она занимает лидирующее положение после вытеснения Uber в 2016 году, начинает замедляться, отмечает Bloomberg. После новостей о планах DiDi зайти в Западную Европу акции Uber начали падать.
Летом прошлого года китайский агрегатор зашел и на российский рынок, где конкурирует с «Яндекс. Такси». Первым городом, где он появился, стала Казань. Уже в октябре сервис открыл регистрацию водителей еще в 15 российских городах (Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула и Чебоксары).
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Компании , Bloomberg
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