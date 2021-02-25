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Каждый десятый бизнес в России заявил о риске закрытия 

Лера Букина 3 часа назад
Каждый десятый бизнес заявил о риске закрытия
Фото: РИА Новости
Большая часть малого и среднего бизнеса до сих пор испытывает те же трудности, как и в начале пандемии, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В исследовании приняли участие 5 тысяч организаций из всех регионов России.
Так, к началу 2021 года бизнес испытывает проблемы с зарплатами сотрудников, сокращением выручки и падением спроса.
По данным исследования, в начале 2021 года у трети опрошенных (33,1%) продолжил падать оборот, у 27,1% он остался на уровне 2020 года. Еще 19,1% респондентов говорят о поэтапном восстановлении потерь 2020 года. Приблизительно каждая десятая компания России (9,7%) готовится закрываться.
Слабый спрос является ключевой проблемой бизнеса в 2021 году у 60% опрошенных.
Кроме того, существуют и такие проблемы, как отсутствие возможности оплачивать налог на имущество и аренду, а также нехватка средств на заработные платы для работников и страховые взносы с фонда оплаты труда (ФОТ).
Значительная часть бизнеса, а именно 22,3%, говорит о том, что от контрагентов не поступает платежей за уже поставленные товары и оказанные услуги.
Кроме того, бизнес столкнулся с отсутствием средств на оплату коммунальных платежей, а также с трудностями с бесперебойной поставкой материалов и товаров на предприятия.
Отмечается, что в 2021 году количество тех, кто задумывается о банкротстве, возросло — 10,9% опрошенных против 1,7% в прошлом году.
Приблизительно четверть бизнеса не пытались получить господдержку в кризис, а около трети бизнесменов (31,8%) не смогли воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки, несмотря на попытки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российскому бизнесу окажут дополнительную помощь. В новый пакет, сформированный кабмином, входит пять мер.
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Комментарии 1
Компании , Борис Титов , РБК
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