Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.70
89.63
89.70
Прогноз
01.03 – 08.03
$
73.69
88.77
Индексы и котировки Brent
66.70
–0.10 Золото
1789.74
–0.04 РТС
1445.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.2208
+0.0075
11.02
1.2133
22.02
14.02
28.01

98% взявших льготные кредиты бизнесменов сохранили рабочие места 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
98% взявших льготные кредиты бизнесменов сохранили рабочие места
Фото: ТАСС
В России 98% бизнесменов, взявших льготные кредиты, сумели сохранить рабочие места, заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
«Рамблер» писал, что ранее РБК опубликовало данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которым примерно каждая десятая российская компания (9,7%) готовится к закрытию. При этом представители российского малого и среднего бизнеса в 2021 году заявили о существенном падении оборота, снижении зарплат сотрудникам, и пессимистично оценили свое положение.
По словам Илюшниковой, в Минэкономразвития готовы изучить это исследование, однако пока оно к ним не поступало.

«Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — пояснила она.

Заместитель министра также отметила, что «не весь бизнес смог восстановиться» и правительство в качестве меры поддержки с марта запускает новую программу льготных кредитов под 3%, которая также направлена на сохранение рабочих мест.

«Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии — программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест)», — пояснила Татьяна Илюшникова.

Она напомнила, что пострадавшие от пандемии компании могут также воспользоваться мораторием на проверки для малого бизнеса, мерами поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также льготной программой кредитов.
Видео дня. «Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство домов
Комментарии
Компании , Татьяна Илюшникова , Борис Титов , Минэкономразвития , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение