98% взявших льготные кредиты бизнесменов сохранили рабочие места 

В России 98% бизнесменов, взявших льготные кредиты, сумели сохранить рабочие места, заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова . Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Рамблер» писал, что ранее РБК опубликовало данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова , согласно которым примерно каждая десятая российская компания (9,7%) готовится к закрытию. При этом представители российского малого и среднего бизнеса в 2021 году заявили о существенном падении оборота, снижении зарплат сотрудникам, и пессимистично оценили свое положение.

По словам Илюшниковой, в Минэкономразвития готовы изучить это исследование, однако пока оно к ним не поступало.

«Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им 98% заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — пояснила она.

Заместитель министра также отметила, что «не весь бизнес смог восстановиться» и правительство в качестве меры поддержки с марта запускает новую программу льготных кредитов под 3%, которая также направлена на сохранение рабочих мест.

«Кредиты на поддержку занятости в целом оказались самой востребованной мерой поддержки в период пандемии — программы ФОТ.0 (1,2 млн поддержанных рабочих мест) и ФОТ 2.0 (5,3 млн поддержанным рабочих мест)», — пояснила Татьяна Илюшникова.

Она напомнила, что пострадавшие от пандемии компании могут также воспользоваться мораторием на проверки для малого бизнеса, мерами поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также льготной программой кредитов.