Чистая прибыль автодилера «Рольф» выросла в десять раз 

Автодилер "Рольф" по итогам 2020 года заработал более 9 миллиардов рублей чистой прибыли, что в 10 раз больше по сравнению с 2019 годом, следует из данных неаудированной отчетности, которые приводит в своем сообщении компания.

"Выручка компании в 2020 году составила более 246 миллиардов рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA вырос на 68%, превысив 16 миллиардов рублей. По итогам года компания получила чистую прибыль на уровне более 9 миллиардов рублей — это более чем десятикратный рост (было 876 миллионов — ред.). В течение года компании удалось сократить долговую нагрузку на 6 миллиардов рублей и добиться соотношения Net Debt/EBITDA на уровне 1,02", — говорится в сообщении.

При этом, как следует из сообщения, "Рольф" в 2020 году продал на 13% меньше новых машин, чем в 2019-м, в общей сложности почти 80 тысяч штук.

"Причиной такого снижения стали жесткие карантинные ограничения, действовавшие во II квартале в регионах присутствия "Рольфа" — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В то же время, второй квартал стал периодом динамичного развития новых технологий продаж и цифровых каналов коммуникации автодилеров с клиентами", — объясняет компания.

По данным компании, доля продаж машин в кредит розничным покупателям за отчетный период выросла на 4 процентных пункта, достигнув 63%, причем около 18% выданных займов были покрыты субсидией государства по адресным программам.

"Корпоративные клиенты приобрели в "Рольфе" 27 629 новых автомобилей, что на 9% превосходит результаты 2019 года. Результаты направления автомобилей с пробегом в 2020 году — 65 578 реализованных автомобилей, это на 4% меньше чем годом ранее. В условиях дефицита новых автомобилей многие клиенты сделали выбор в пользу качественно проверенных и подготовленных автомобилей с пробегом", — отмечает компания.

По словам гендиректора "Рольфа" Светланы Виноградовой, важным уроком работы в период самоизоляции стало понимание значения новых инструментов коммуникации с клиентами.