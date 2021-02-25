Главу McKinsey отправили в отставку на фоне «череды кризисов» 

Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер лишится занимаемого поста по решению руководства, пишет Financial Times

На фоне «череды кризисов» партнеры компании поддержали отставку Снидера, не дав ему пройти в финальный тур голосования, определяющего обладателя должности глобального управляющего.

Все пять предшественников 54-летнего шотландца проработали по меньшей мере два трехлетних срока, некоторым удалось задержаться на три и даже четыре, поэтому тот факт, что Снидер уйдет с поста после первой трехлетки, для некоторых инсайдеров стал неожиданностью. Уточняется, что за последние 45 лет он — единственный, кому не удалось отработать два срока.

Комментируя причины решения руководства, источники указывают на ряд скандалов, в которых фигурирует McKinsey. При этом отмечается, что инциденты, фактически, произошли до того, как Снидер был избран на должность в июле 2018 года, однако ему пришлось заниматься урегулированием сложившихся ситуаций.

На занимаемый Снидером пост в настоящий момент претендуют главы офисов McKinsey в Сан-Франциско и Амстердаме — Боб Стернфельс и Свен Смит. Им обоим удалось дойти до финального этапа голосования.