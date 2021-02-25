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Главу McKinsey отправили в отставку на фоне «череды кризисов» 

Lenta.ru 3 часа назад
Главу McKinsey отправили в отставку на фоне «череды кризисов»
Фото: Reuters
Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер лишится занимаемого поста по решению руководства, пишет Financial Times.
На фоне «череды кризисов» партнеры компании поддержали отставку Снидера, не дав ему пройти в финальный тур голосования, определяющего обладателя должности глобального управляющего.
Все пять предшественников 54-летнего шотландца проработали по меньшей мере два трехлетних срока, некоторым удалось задержаться на три и даже четыре, поэтому тот факт, что Снидер уйдет с поста после первой трехлетки, для некоторых инсайдеров стал неожиданностью. Уточняется, что за последние 45 лет он — единственный, кому не удалось отработать два срока.
Комментируя причины решения руководства, источники указывают на ряд скандалов, в которых фигурирует McKinsey. При этом отмечается, что инциденты, фактически, произошли до того, как Снидер был избран на должность в июле 2018 года, однако ему пришлось заниматься урегулированием сложившихся ситуаций.
На занимаемый Снидером пост в настоящий момент претендуют главы офисов McKinsey в Сан-Франциско и Амстердаме — Боб Стернфельс и Свен Смит. Им обоим удалось дойти до финального этапа голосования.
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Компании , Financial Times
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