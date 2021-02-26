ФАС наказала Альфа-банк за клип с Моргенштерном

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Альфа-банка из-за клипа с Моргенштерном. Ведомству показалось, что ролик с участием рэпера получился непристойным и нарушающим ФЗ «О рекламе». В кредитной организации с такой оценкой не согласились. Там утверждают, что это видео рекламой вообще не является.

Сюжет скандального видео, которое вышло в конце ноября прошлого года, такой. Моргенштерн заходит в офис «Альфы», там его встречает сотрудник банка и предлагает снять клип о «лучшем банке в стране» за 10 млн рублей и тут же выдает рэперу чемодан с наличными. Далее Моргенштерн танцует на столе с девушками, одетыми в красные юбки и белые блузки, пуговицы которых расстегнуты так, что видно нижнее белье. Рэпер при этом издает нечленораздельные звуки, а потом констатирует: «Да и вот за это мне и дали 10 лямов».

В заключении исполнитель предлагает своим подписчикам оформить карту Альфа-банка, рассказывает о ее преимуществах и, более того, прямым текстом говорит о том, что несовершеннолетние могут попросить родителей оформить карту, чтобы поучаствовать в розыгрыше 3 млн рублей.

По этому поводу у ФАС возникли следующие претензии. Во-первых, рэпер в клипе употребляет алкоголь — в рекламе это запрещено. Во-вторых, призывы к несовершеннолетним тоже нелегальны. В-третьих, использование эпитета «лучший банк страны» без указания критериев по которым сделан такой вывод, тоже являются нарушением закона.

Кроме того, ФАС обращает внимание на внешний вид актрис, играющих роли сотрудниц банка, тех самых девушек в юбках и расстегнутых блузках. Ведомство нашло вырезы «чрезмерно откровенными» и пришло к выводу, что «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка». А кадр, в котором Моргенштерн проводит картой по зоне декольте одной из актрис, в ФАС описали так: «Действия MORGENSHTERN по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом».

С каких пор ФАС начала отвечать за то, что унижает женщин, а что нет — неизвестно, как и то, по каким критериям ведомство определяло соответствует ли образ в клипе образу реального сотрудника банка. К более или менее очевидным нарушениям закона о рекламе тут можно отнести обращение к несовершеннолетним и фразу «лучший банк», но только в том случае, если этот клип вообще признают рекламой. Все остальное слишком неоднозначно, говорит партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP Елена Трусова

Елена Трусова партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP: «Я так понимаю, они ссылаются на требования о том, что реклама не должна содержать непристойных образов. Что такое непристойные образы, в законе не раскрывается. Мне вообще достаточно сложно дать определение понятию непристойность. Это оценочное понятие. И с этой точки зрения эти отсылки будут оцениваться на степень пристойности этими лицами, которые рассматривают дело по собственному внутреннему убеждению. Можно, конечно, привлечь экспертов. Но мне сложно представить, какие здесь могут быть эксперты — в области моральной нравственности разве что».

В самом Альфа-банке настаивают как раз на том, что клип Моргенштерна рекламой не является. Позицию Альфа-банка радиостанции Business FM представил директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов

Алексей Гиязов директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка: «Отвечая юридическим языком, это не является рекламой. То есть мы не размещаем это в наших каналах, мы не согласовываем сам контент. Мы попросили блогера рассказать о нашем продукте. То, как он это сделал, это осталось на его, так сказать, совести. И тот человек, который изображает из себя сотрудника, также не имеет никакого отношения к настоящим сотрудникам. Мы понимаем, что это условно».

Что касается возможных санкций — в случае, если верх в этом споре одержит ФАС, Альфа-банку грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. За три месяца клип набрал более 20 млн просмотров и, как говорят в самом банке, за это время к ним пришло 25 тысяч новых клиентов. А массового оттока не было. Хотя после публикации некоторые медийно известные клиенты «Альфы» заявляли о намерении разорвать отношения с кредитной организации из-за того, что они выбрали для собственного продвижения такого неоднозначного персонажа как Моргенштерн. Если верить рэперу, он за этот клип получил от банка 10 млн рублей. А ФАС снова заставила СМИ говорить об этом совершенно бесплатно.