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Авиарегулятор США оштрафовал Boeing на $6,6 млн 

ТАСС 1 час назад
Авиарегулятор США оштрафовал Boeing
Фото: РИА Новости
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на $6,6 млн за невыполнение ею своих обязательств. Об этом в четверг говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его официальном сайте.
Уточняется, что Boeing заплатит $5,4 млн за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора.

"Я вновь напоминаю руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. FAA всегда будет ставить безопасность на первое место в своих решениях", — прокомментировал решение регулятора его глава Стив Диксон.

Кроме того, Boeing согласилась выплатить штраф размером $1,21 млн для урегулирования двух претензий, по которым регулятор еще не вынес окончательного решения.
Ранее в январе Boeing заявила, что выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX. Тогда компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования в Федеральное управление гражданской авиации США.
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Комментарии
Компании , Boeing
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