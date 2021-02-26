Авиарегулятор США оштрафовал Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оштрафовало компанию Boeing на $6,6 млн за невыполнение ею своих обязательств. Об этом в четверг говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его официальном сайте

Уточняется, что Boeing заплатит $5,4 млн за невыполнение соглашения 2015 года, по которому компания должна была улучшить и сделать приоритетной задачей исполнение и соблюдение требований регулятора.

"Я вновь напоминаю руководству Boeing, что компания должна сделать приоритетом выполнение требований безопасности и регулятора. FAA всегда будет ставить безопасность на первое место в своих решениях", — прокомментировал решение регулятора его глава Стив Диксон.

Кроме того, Boeing согласилась выплатить штраф размером $1,21 млн для урегулирования двух претензий, по которым регулятор еще не вынес окончательного решения.

Ранее в январе Boeing заявила, что выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре вокруг самолетов 737 MAX. Тогда компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования в Федеральное управление гражданской авиации США.