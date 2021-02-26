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Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн руб. за сброс отходов в тундру 

Газета.Ru 47 минут назад
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» за слив сточных вод
Фото: ТАСС
Енисейское управление Росприроднадзора выступило с требованием о взыскании с "Норникеля" штраф за сброс отходов в тундровую зону. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд Красноярского края.
В документе говорится, что ущерб от действий "Норникеля" оценивается в 12,5 млн рублей.
Ранее Следственный комитет России начал проверку по данным о сбросе отходов на фабрике Норильска в тундру. В сентябре прошлого года Росприроднадзор направил иск против "Норникеля" на 148 млрд рублей. Ведомство требовало от компании возместить вред, нанесенный окружающей среде из-за нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. 29 мая 2020 года на ТЭЦ N3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо.
Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. м. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд руб., однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд руб.
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Компании , СКР , Норникель
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