Sports.ru поменял владельца 

Фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева выкупил проект Sports.ru. Также в сделку вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, отмечается на сайте издания.

Детали и сумма сделки не разглашаются, однако известно, международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в нее не входят.

Алексей Нечаев отметил, что у него нет «никакого желания как-то влиять на редакционную политику».

«Мы просто инвестор, который покупает билет на поезд, а профессиональная команда везет нас к увеличению рыночной доли и росту капитализации», — приводит его слова РБК.