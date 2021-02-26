Sports.ru поменял владельца 

Фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева выкупил проект Sports.ru. Также в сделку вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, отмечается на сайте издания.
Sports.ru сообщил, что свои доли продали Герман Ткаченко (67,75%), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%). При этом команда в полном составе продолжит работу, а основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров в роли наблюдателей.
Детали и сумма сделки не разглашаются, однако известно, международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в нее не входят.
Алексей Нечаев отметил, что у него нет «никакого желания как-то влиять на редакционную политику».
«Мы просто инвестор, который покупает билет на поезд, а профессиональная команда везет нас к увеличению рыночной доли и росту капитализации», — приводит его слова РБК.
Как писал «Рамблер», в январе 2020 года появилась информация о создании Нечаевым партии «Новые люди». Сообщалось, что после регистрации партия намерена участвовать в выборах в Госдуму. К июню 2020-го было зарегистрировано 53 региональных отделения партии.