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Sports.ru поменял владельца 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Sports.ru поменял владельца
Фото: РИА Новости
Фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечаева выкупил проект Sports.ru. Также в сделку вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, отмечается на сайте издания.
Sports.ru сообщил, что свои доли продали Герман Ткаченко (67,75%), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%). При этом команда в полном составе продолжит работу, а основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров в роли наблюдателей.
Детали и сумма сделки не разглашаются, однако известно, международные проекты холдинга — Tribuna.com и Betting Insider — в нее не входят.
Алексей Нечаев отметил, что у него нет «никакого желания как-то влиять на редакционную политику».

«Мы просто инвестор, который покупает билет на поезд, а профессиональная команда везет нас к увеличению рыночной доли и росту капитализации», — приводит его слова РБК.

Как писал «Рамблер», в январе 2020 года появилась информация о создании Нечаевым партии «Новые люди». Сообщалось, что после регистрации партия намерена участвовать в выборах в Госдуму. К июню 2020-го было зарегистрировано 53 региональных отделения партии.
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Компании , Юрий Дудь , Герман Ткаченко , Дмитрий Навоша , Дмитрий Степанов , Алексей Нечаев , Госдума , Sports.ru
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