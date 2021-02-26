Россия создаст конкурента Boeing вопреки санкциям США 

Все новости на карте

В 2022 году Россия планирует начать производство первого постсоветского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 после полуторагодовалой задержки, вызванной санкциями США. Об этом пишет Bloomberg , перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что России пришлось создать собственное производство композитных материалов, которые ранее Ростеху поставляли американские компании. Эти материалы использовались в изготовлении крыльев МС-21.

Пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет в декабре. Сейчас лайнер проходит сертификационные испытания.

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 станет конкурентом A320neo от Airbus SE и 737 Max от Boeing Co. Лайнер вмещает 211 пассажиров и способен летать на расстояния до 6 тысяч километров.

В настоящее время Ростех активно развивает производство гражданской продукции и намерен увеличить ее долю с текущих 33% до 50% к 2030 году.

Как писал «Рамблер», в декабре прошлого года лайнер нового поколения МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет длительностью 1 час 25 минут. Сергей Чемезов тогда пообещал, что выпуск самолета «вернет нашу страну в высшую лигу мировой авиации».