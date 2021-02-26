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Россия создаст конкурента Boeing вопреки санкциям США 

Вероника Полынина 1 час назад
В 2022 году Россия планирует начать производство первого постсоветского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 после полуторагодовалой задержки, вызванной санкциями США. Об этом пишет Bloomberg, перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что России пришлось создать собственное производство композитных материалов, которые ранее Ростеху поставляли американские компании. Эти материалы использовались в изготовлении крыльев МС-21.
Пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет в декабре. Сейчас лайнер проходит сертификационные испытания.
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 станет конкурентом A320neo от Airbus SE и 737 Max от Boeing Co. Лайнер вмещает 211 пассажиров и способен летать на расстояния до 6 тысяч километров.
Авиарегулятор США оштрафовал Boeing
В настоящее время Ростех активно развивает производство гражданской продукции и намерен увеличить ее долю с текущих 33% до 50% к 2030 году.
Напомним, что в госкорпорацию входят производящий оружие концерн «Калашников», Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг «Вертолеты России».
Как писал «Рамблер», в декабре прошлого года лайнер нового поколения МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет длительностью 1 час 25 минут. Сергей Чемезов тогда пообещал, что выпуск самолета «вернет нашу страну в высшую лигу мировой авиации».
Комментарии 379
Компании , Видео , Сергей Чемезов , Boeing , Ростех , АО "Вертолеты России" , ОАК , Ижмаш , InoSMI.Ru , Bloomberg
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