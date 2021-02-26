Telegram признался в миллионных долгах перед инвесторами

Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более 600 млн долларов долга, выяснило издание VTimes

Для этого команда мессенджера предлагает инвесторам вложить 1 млрд долларов в его облигации и обещает целый набор проектов по монетизации Telegram.

Убыток Telegram в 2019 году составил 150,9 млн долларов, а в 2018 году — 172,7 млн долларов. При этом, по данным аудиторов, у компании был отрицательный капитал (323,5 долларов в 2019 году и 172,7 млн долларов в 2018 году), а обязательства превышали активы — на 418 млн и 245 млн долларов соответственно.

Аудиторы усомнились в способности компании продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. В первой половине года дефицит сохранился на уровне 172 млн долларов.

Прибыль Telegram в первом полугодии 2020 года составила 151,3 млн долларов. 87,7 млн компания потратила на разработку и поддержку продуктов, 50,2 млн — на административные и финансовые расходы.

Telegram не скрывает от инвесторов проблемы финансирования операционной деятельности и подробно описывает риски, с которыми может столкнуться. Компания намерена привлечь 1 млрд долларов инвестиций и направить 684 млн из них на погашение долгов. Большая часть долговых обязательств, 625 млн долларов, приходится на открытые кредитные линии со сроком погашения 30 апреля 2021 года.

В 2018 году Telegram за два раунда привлек 1,75 млрд долларов от 175 инвесторов на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако проект пришлось закрыть из-за претензий регуляторов, и компании необходимо вернуть 72% инвестиций.

К декабрю 2020 года компания вернула инвесторам 770 млн долларов, еще около 443 млн рефинансировала в кредиты. С мая 2020 года Telegram взял еще 448 млн долларов примерно у 65 инвесторов, все займы нужно погасить до 30 апреля 2021 года.