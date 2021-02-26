Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.60
90.46
90.75
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
64.38
–0.76 Золото
1730.03
+0.01 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2080
–0.0038
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Telegram заявил о миллионных долгах 

Вероника Полынина 1 час назад
Telegram признался в миллионных долгах перед инвесторами
Фото: РИА Новости
Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более 600 млн долларов долга, выяснило издание VTimes.
Для этого команда мессенджера предлагает инвесторам вложить 1 млрд долларов в его облигации и обещает целый набор проектов по монетизации Telegram.
Убыток Telegram в 2019 году составил 150,9 млн долларов, а в 2018 году — 172,7 млн долларов. При этом, по данным аудиторов, у компании был отрицательный капитал (323,5 долларов в 2019 году и 172,7 млн долларов в 2018 году), а обязательства превышали активы — на 418 млн и 245 млн долларов соответственно.
Аудиторы усомнились в способности компании продолжать непрерывную деятельность при таких показателях. В первой половине года дефицит сохранился на уровне 172 млн долларов.
Маск за сутки потерял около $14 миллиардов
Прибыль Telegram в первом полугодии 2020 года составила 151,3 млн долларов. 87,7 млн компания потратила на разработку и поддержку продуктов, 50,2 млн — на административные и финансовые расходы.
Telegram не скрывает от инвесторов проблемы финансирования операционной деятельности и подробно описывает риски, с которыми может столкнуться. Компания намерена привлечь 1 млрд долларов инвестиций и направить 684 млн из них на погашение долгов. Большая часть долговых обязательств, 625 млн долларов, приходится на открытые кредитные линии со сроком погашения 30 апреля 2021 года.
В 2018 году Telegram за два раунда привлек 1,75 млрд долларов от 175 инвесторов на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако проект пришлось закрыть из-за претензий регуляторов, и компании необходимо вернуть 72% инвестиций.
К декабрю 2020 года компания вернула инвесторам 770 млн долларов, еще около 443 млн рефинансировала в кредиты. С мая 2020 года Telegram взял еще 448 млн долларов примерно у 65 инвесторов, все займы нужно погасить до 30 апреля 2021 года.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 3
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение