Компания Пригожина выдала его адрес ФБР за вознаграждение

В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.

«Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения», — отмечается в сообщении.

Ранее Пригожин отреагировал на включение себя в список россиян, разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Он обвинил сотрудников американских спецслужб в охоте на ведьм.