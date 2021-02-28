Юрист перечислил запрещенные темы в разговоре с банком 

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов назвал темы, которые лучше не затрагивать в разговоре с банком, сообщает агенство «Прайм».

Константинов подчеркнул, что сейчас часто поступают звонки от якобы службы безопасности банка. Большинство из них — действия мошенников. Поэтому по телефону нельзя называть пин-коды от банковских карт, пароль от интернет-банка, а также коды подтверждения, которые присылают на телефон.

При звонке от мошенника эксперт советует прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по официальном номеру телефона, указанному на сайте. Необходимо помнить, что кредитные организации не запрашивают данные по картам и другую информацию конфинденциального характера.

Юрист обратил внимание, что звонки мошенников могут поступать с номеров, которые определяются как телефоны банка. Константинов также напомнил, что нередко встречаются случаи несанкционированного перевыпуска сим-карт. В таких ситуациях злоумышленники получают возможность подтверждать банковские операции от имени человека.

Константинов порекомендовал завести отдельный банковский счет или вклад, к которому не будет привязана карта, а также не будет подключен банковский вклад. Необходимо быть бдительным, подчеркнул эксперт. «Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», — заключил юрист.