В России смягчили требования валютного контроля 

Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 28 февраля, что снизит административную нагрузку на компании и расширит им доступ к продуктам экспортного страхования.

Так, получение страховой выплаты в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков — резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Данные нововведения предоставят экспортерам эффективный инструмент хеджирования рисков неисполнения внешнеторгового договора, что позволит снизить напряжённость в сфере валютного контроля и оживит оборот, прокомментировала РИА Новости директор Deloitte Legal Екатерина Портман.

Кроме того, теперь не только "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) сможет страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, а любой российский страховщик. Исключением станут те организации, которые попадут в специальный перечень Банка России . Основания для этого станут, в том числе, работа компании с лицензией на осуществление добровольного имущественного страхования меньше года, а также наличие в течение года двух и более нарушений, за которые к страховщику применены меры ответственности.

"Это очень позитивное новшество, которое по замыслу авторов поправок, должно увеличить количество страховых компаний, которые могут работать с такими рисками, а следовательно, привести к росту конкуренции между ними и улучшению условий по страховым договорам для их клиентов", — заявила агентству председатель совета Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

Однако пока закон останется "полумерой" — нужны соответствующие изменения в Гражданский кодекс, чтобы страховщики не сталкивались с проблемами в судах, добавила эксперт.