Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.41
$
74.90
90.46
90.49
Прогноз
01.03 – 08.03
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
65.61
–0.06 Золото
1747.98
+0.16 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2088
–0.0024
16.02
1.2112
25.02
17.02

Предприниматели запросили у правительства новые меры поддержки и льготы 

News.ru и ещё 1 45 минут назад
Бизнес запросил у правительства новые меры поддержки и льготы
Фото: globallookpress.com
Предприниматели подготовили предложения по мерам государственной поддержки малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Инициативы сформировала «Опора России», которая, в частности, просит ограничить рост тарифов и повысить госзакупки у малого бизнеса.
В качестве налоговых мер поддержки предлагается повысить порог для упрощённой системы налогообложения. На данный момент она действует для тех, у кого годовой доход не превышает 200 млн рублей, пишут «Известия».
Эту планку предлагается поднять до 300 млн рублей. Также бизнесмены просят снизить НДС до 10% для предприятий туризма, общепита, охранных услуг и производства спортивных товаров.
Кроме того, «Опора России» предлагает распространить налог на профессиональных доход от сдачи внаём апартаментов. Предприниматели также хотят уравнять размер штрафов для малых предприятий и ИП. А также обходиться без штрафов при первом нарушении, если оно не нанесло ущерба.
Многие предложения уже рассматриваются, тем более что создание переходного налогового режима значится в общенациональном плане. Другие меры обсуждаются уже несколько лет, но то и дело откладываются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. Он направлен прежде всего на сохранение занятости, чему посвящены самые дорогостоящие и значимые меры.
Видео дня. В России стало меньше сверхбогатых людей
News.ru: последние новости
Ректор СевГУ отреагировал на введённые Украиной санкции против вуза Ректор СевГУ отреагировал на введённые Украиной санкции против вуза Немецкая компания отказалась страховать «Северный поток — 2» Немецкая компания отказалась страховать «Северный поток — 2» В рейтинге самых богатых предпринимателей России сменился лидер В рейтинге самых богатых предпринимателей России сменился лидер
Комментарии
Компании , Экономика , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение