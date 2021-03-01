Fix Price запланировала привлечь $1,5 млрд в рамках IPO

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В 2018 году, как сообщал «Рамблер», впервые стало известно о намерении Fix Price провести первую публичную продажу акций. В середине февраля 2020-го компания объявила об этом официально.

Fix Price определит окончательную стоимость одной глобальной депозитарной расписки 5 марта после завершения сбора заявок на участие в листинге. Выбранный диапазон — 8,75-9,75 доллара.

Компания предложит инвесторам 170 миллионов ГДР, то есть планирует привлечь в рамках IPO 1,5-1,7 миллиарда долларов.

Ранее в Fix Price сообщили, что выручка компании по итогам 2020 года составила 190,1 миллиарда рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. В 2019-м выручка Fix Price составила 142,9 миллиарда.