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Fix Price хочет привлечь 1,5 миллиарда долларов в рамках IPO 

Артём Кульша 2 часа назад
Fix Price запланировала привлечь $1,5 млрд в рамках IPO
Фото: ТАСС
Компания Fix Price планирует привлечь 1,5-1,7 миллиарда долларов в рамках IPO. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», впервые стало известно о намерении Fix Price провести первую публичную продажу акций. В середине февраля 2020-го компания объявила об этом официально.
Сегодня там сообщили о намерении выйти на Лондонскую и Московскую биржи. Банки Citigroup, JPMorgan, BofA Securities, «ВТБ Капитал» и Morgan Stanley выступят организаторами IPO. Оба размещения ожидаются 10 марта.
Fix Price определит окончательную стоимость одной глобальной депозитарной расписки 5 марта после завершения сбора заявок на участие в листинге. Выбранный диапазон — 8,75-9,75 доллара.
Компания предложит инвесторам 170 миллионов ГДР, то есть планирует привлечь в рамках IPO 1,5-1,7 миллиарда долларов.
Ранее в Fix Price сообщили, что выручка компании по итогам 2020 года составила 190,1 миллиарда рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. В 2019-м выручка Fix Price составила 142,9 миллиарда.
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Комментарии
Компании , Bank of America , ВТБ Капитал , Морган Стэнли Банк , Бэст прайс
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