«Победа» снизит цены на билеты более чем на 30%

Российский лоукостер «Победа» намерен снизить цены на билеты больше 30%, заложенных в стратегии развития до 2028 года. Об этом заявил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков пишет РИА Новости.

««Победа» готова еще больше снизить стоимость авиабилетов. В стратегии она была заложена [ниже] на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что это уже выполнено. Цены по сравнению с 2019 годом уже упали на 30%, мне кажется, даже больше», — пояснил он.

При этом Калмыков подчеркнул, что у перевозчика «есть еще небольшие запасы по эффективности» и пообещал еще большее снижение стоимости билетов.

«Рамблер» писал, что летом прошлого года группа компаний «Аэрофлот», частью которой является «Победа», объявила о новой стратегии под названием «30/30».

Первые «30» в названии означают увеличение объема пассажиропотока на 30 миллионов. К своему столетию группа планирует перевезти сто миллионов пассажиров и войти в десятку крупнейших в мире. Вторые же «30» — снижение цен на билеты в экономклассе.