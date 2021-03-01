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Глава «Яндекса» решил избавиться от акций своей компании 

Секрет Фирмы и ещё 3 1 час назад
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Фото: kremlin.ru, CC BY 4.0
Основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст Lastar Trust планируют продать чуть более 29 000 обыкновенных акций компании. По предварительным подсчётам, бизнесмен избавится от ценных бумаг на $1,9 млн О планах Воложа говорится в сообщении «Яндекса» для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно документу, предприниматель и его траст собираются продать до 29 180 акций класса А в рамках «долгосрочной стратегии по диверсификации активов и обеспечению ликвидности».
В общей сложности Воложу принадлежат около 30,8 млн акций класса В головной компании группы Yandex N. V. Их экономическая доля составляет 8,7% и обеспечивает ему 45,5% голосов.
Акции «Яндекса» класса А на бирже NASDAQ 1 марта торговались по цене $65,82 за штуку. Таким образом, стоимость пакета, который планирует продать Волож, может составить около $1,9 млн На Мосбирже обыкновенные акции «Яндекса» 1 марта 2021 года торгуются по 4850 рублей за бумагу.
Акции «Яндекса» класса А дают право одного голоса на бумагу и свободно обращаются на бирже, акции класса В имеют 10 голосов на бумагу, они выпускались для основателей компании перед IPO. Такие акции нельзя купить, продать, подарить или завещать. Если владельцы акций класса В всё же задумаются о продаже, то бумаги конвертируются в акции класса А. На конец 2020 года в обращении находилось чуть больше 318,5 млн акций «Яндекса» класса А и примерно 35,7 млн акций класса В.
В ноябре 2019 года Аркадий Волож согласился не продавать 95% своих акций класса В до 1 января 2022 года и передать их в семейный траст. Вскоре после этого «Яндекс» объявил о долгосрочной программе продажи бумаг своим основателем. Тогда Волож решил продать небольшой пакет акций IT-гиганта на $90 млн, объяснив это тем, что он не получает регулярной зарплаты, а компания не платит дивидендов. Всего основатель «Яндекса» может избавиться от доли примерно 0,6% от акционерного капитала.
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Компании , Аркадий Волож , Яндекс , Московская биржа
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