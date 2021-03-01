«Норникель» упразднил должность первого вице-президента 

"Норильский никель" сообщает, что в связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента — операционного директора. Первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко покидает компанию", — сказано в сообщении.