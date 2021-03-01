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«Норникель» упразднил должность первого вице-президента 

ТАСС 1 час назад
«Норникель» упразднил должность первого вице-президента
Фото: ТАСС
"Норникель" упразднил должность первого вице-президента — операционного директора. Занимающий сейчас этот пост Сергей Дяченко покидает компанию, говорится в сообщении ГМК.

"Норильский никель" сообщает, что в связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента — операционного директора. Первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко покидает компанию", — сказано в сообщении.

Управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах — Норильском, Кольском и Забайкальском, куда входят предприятия группы "Норникель", выполняющие производственные и поддерживающие функции, отмечает компания.
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