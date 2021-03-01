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Судьба «Северного потока — 2» зависит от трех условий 

Вероника Полынина 2 минуты назад
ФРГ призвали усилить давление на «Газпром» из-за «Севпотока — 2»
Фото: Reuters
Судьба трубопровода «Северный поток — 2» зависит от трех условий, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом он написал в статье для Der Spiegel, передает ТАСС.
Первое условие — Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода и дать другим странам Евросоюза возможность влиять на ситуацию.
Вторым необходимым условием для успешной реализации проекта должно стать подписание «Евроатлантического энергетического договора» между Германией, США и Евросоюзом для скорейшего перехода к возобновляемым источникам энергии, укрепления целостности европейского газового рынка и усиления поддержки Украины. По мнению Ишингера, к договору могла бы присоединиться и Москва.
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В-третьих, считает Ишингер, Германия должна усилить давление на «Газпром» с тем, чтобы Россия и ЕС улучшили отношения и таким образом придали импульс завершению проекта.

«В любом случае Берлину нужно тесно работать с партнерами в Европейском союзе, с Украиной и Вашингтоном», — написал дипломат.

Ишингер также заявил, что Германии не следует останавливать реализацию «Северного потока — 2» или вводить мораторий на его строительство.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель компании Wintershall Dea Тило Виланд заявил, что «Северный поток — 2» необходим Европе, а поставки российского газа — основа энергетической безопасности Евросоюза
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Комментарии
Компании , Вольфганг Ишингер , Газпром , ЕС , Spiegel , ИТАР-ТАСС
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